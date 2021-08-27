Alkollü otomobil sürücüsü hatalı dönüş yapınca motosikletli kuryeye çarptı. Kameralara yansıyan kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar İnönü Mahallesi'nde bulunan caddede, 01.45 sıralarında 35 NZ 119 plakalı otomobille seyreden Hakan Metecan G., iddialara göre sokağa hatalı bir şekilde dönüş yaptı.

O esnada 34 EH 3039 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan kurye Fırat Erzen, otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu havalanarak yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erzen’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından, bilinci kapalı bir şekilde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Bağcılar'da alkollü sürücü motosiklete çarptı ViDEO







KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin, Gaziosmanpaşa’da ailesiyle birlikte kebapçı dükkanı işlettiği ve aynı zamanda kuryelik yaptığı öğrenildi.

KASK TAKM ADI

Bağcılar polisinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsünün kask takmadığı, kaskın motosikletin üstünde durdurduğu tespit edildi.





HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza mahallinde çalışma yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, grafikerlik yaptığı öğrenilen otomobil sürücüsü Hakan Metecan G.’yi gözaltına alarak ilk olarak sağlık raporu için hastaneye götürdü.



1.24 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan tetkikler sonucunda sürücünün 1.24 promil alkollü olduğu belirlendi.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan işlemi yapılarak adliyeye sevk edilen Hakan Metecan G. tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.



