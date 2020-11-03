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    Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yaptılar

    Sokak sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ekipleri, eğlenceyi sonlandırarak grubu dağıttı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 12:04
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    Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yaptılar

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak sokağı trafiğe kapattı.

    Yüksek sesli müzik açan gençler, araçlarından inerek meşaleler yaktı. Meşalelerin dumanı tüm sokağı kaplarken mahalle sakinleri durumdan rahatsız olup gençleri uyardı.

    ANONS YAPILDI

    Yapılan tüm uyarılara rağmen gençler eğlenmeye devam edince, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, polis aracından anons ederek, dağılmaları yönünde grubu uyardı.

    POLİS UYARDI, GRUP DAĞILDI

    Polisin uyarısıyla asker eğlencesi sonlandırılarak, sokak trafiğe açıldı.

    Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yaptılar VİDEO

    Bağcılar da asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yaptılar #1

    Bağcılar da asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yaptılar #2

    Bağcılar da asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yaptılar #3

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