Yasağa rağmen araç konvoyu oluşturan magandaların havaya defalarca ateş açtığı o anlar kameraya yansıdı.

Asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da salgına rağmen bir araya gelen ve eğlencelerinden vazgeçemeyen bir grup, Bağcılar ilçesine bağlı 1709 Sokak'ta araçlarla gezerek meşaleler yaktı.

SİLAHLAR PATLADI

Daha sonra bir sokak üzerinde duran ve araçlarından inen grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Grup arasında bazı kişiler de belinden silahları çekerek havaya rastgele ateş açtı.

Tehlike saçan o anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar'da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar