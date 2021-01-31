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    Bağcılar'da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar

    Yasağa rağmen araç konvoyu oluşturan magandaların havaya defalarca ateş açtığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 15:29
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    Bağcılar'da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar

    Asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

    İstanbul'da salgına rağmen bir araya gelen ve eğlencelerinden vazgeçemeyen  bir grup, Bağcılar ilçesine bağlı 1709 Sokak'ta araçlarla gezerek meşaleler yaktı.

    SİLAHLAR PATLADI

    Daha sonra bir sokak üzerinde duran ve araçlarından inen grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Grup arasında bazı kişiler de belinden silahları çekerek havaya rastgele ateş açtı.

    Tehlike saçan o anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bağcılar'da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar

    Bağcılar da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar #1

    Bağcılar da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar #2

    Bağcılar da asker eğlencesinde defalarca ateş açtılar #3

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