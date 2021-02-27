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    Bağcılar’da asker uğurlayan 15 kişiye para cezası

    Yasağa rağmen meşaleler yakarak ateş dansı yapan şahıslara, toplam 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 10:23
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    Bağcılar’da asker uğurlayan 15 kişiye para cezası

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı mahallelerde yasağa rağmen toplanan gruplar, asker eğlencesi adı altında eğlence düzenlemişti.

    Yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenen şahıslar, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuştu.

    MEŞALELERLE TERÖR ESTİRDİLER

    Gruptaki bazı gençler ise ellerine aldığı meşalelerle ateş dansı yapmıştı. Mahallelerde terör estiren gruplar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tepki çeken görüntülerin üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan Bağcılar polisi, eğlencelerin düzenlendiği yerleri tespit etti.

    Bağcılar Meydanı'nda yasağa rağmen asker eğlencesi

    15 KİŞİYE 52 BİN TL CEZA

    Adreslere giden ekipler, 15 kişiye 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyenler ve sokağa çıkma kısıtlamasını delen kişilere göz açtırmayacağı belirtildi.

    Bağcılar’da asker uğurlayan 15 kişiye para cezası #1

    Bağcılar’da asker uğurlayan 15 kişiye para cezası #2

    Bağcılar’da asker uğurlayan 15 kişiye para cezası #3

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