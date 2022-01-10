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    Bağcılar'da ATM’ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu

    Bir banka ATM'sine yerleştirilen kopyalama cihazı, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 09:59
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    Bağcılar'da ATM’ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çekmek için gelen vatandaşlar, işlem sırasına kart kopyalama cihazının olduğunu fark etti.

    CİHAZI VATANDAŞLAR SÖKTÜ

    Vatandaşlar, daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM'den çıkardı. Cihazı çıkartan kat sahipleri, durumu bankaya ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ATM'nin olduğu caddeye gelen polis ekipleri, cihazın kart kopyalama cihazı olduğunu tespit etti.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Bunun üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik gerekçesiyle ATM işleme kapatıldı.

    Bağcılar da ATM’ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu #1

    Bağcılar da ATM’ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu #2


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