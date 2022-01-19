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- Bağcılar'da attığı yumrukla arkadaşını bayılttı
Bağcılar'da attığı yumrukla arkadaşını bayılttı
- DHA
- 19.01.2022 - 11:17
- Güncelleme : 19.01.2022 - 11:28
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde, alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu S. P. (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı O. C. (38) sokakta birlikte yürüdü.
YUMRUKLA BAYILTTI
Arkadaşı S. P.'nin bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı O.C., sırtüstü yere yığıldı. Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı O. C.'nin başı kanadı.
ÇEVREDEKİLERE YARALIYI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O. C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
KÜFRETTİĞİ İÇİN YUMRUK ATTIM DEDİ
Özbekistan uyruklu S. P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki ilk ifadesinde S.P., kendisine küfrettiği için arkadaşı O. C.'ye yumruk attığını söyledi.
TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Hastanede tedavisi süren O. C.'nin, beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.