Bağcılar'da attığı yumrukla arkadaşını bayılttı

Arkadaşı tarafından saldırıya uğrayıp bayılan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde, alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu S. P. (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı O. C. (38) sokakta birlikte yürüdü.

YUMRUKLA BAYILTTI

Arkadaşı S. P.'nin bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı O.C., sırtüstü yere yığıldı. Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı O. C.'nin başı kanadı.

ÇEVREDEKİLERE YARALIYI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O. C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KÜFRETTİĞİ İÇİN YUMRUK ATTIM DEDİ

Özbekistan uyruklu S. P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki ilk ifadesinde S.P., kendisine küfrettiği için arkadaşı O. C.'ye yumruk attığını söyledi.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren O. C.'nin, beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.





