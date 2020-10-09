Bağcılar'da balkonda çamaşır asan kadın kafasından yaralandı

Balkonda çamaşır asan kadın, sokak ortasında bir kadın ile tartışan ve etrafa rastgele ateş açan magandanın tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde, iddiaya göre 29 yaşındaki Murat İ., kız arkadaşının ablası ile tartışmaya başladı.

Murat İ.'nin tartıştığı kadın iki sokak aşağıya kaçarken, kadının peşinden giden Murat İ. çıkardığı tabanca ile duvara rastgele ateş etmeye başladı.

ÇAMAŞIR ASAN KASAN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Bu sırada Murat İ.'nin yanında bulunan arkadaşları da Murat İ.'yi kolundan tutarak olay yerinden götürmeye çalıştı. Rastgele ateş etmeye devam eden Murat İ.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri 20 metre ileride balkonda çamaşır asan 37 yaşındaki Hatice Boğa'nın başına isabet etti.

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YOĞUN BAKIMDA

Başına isabet eden mermiyle olduğu yere düşen kadını çocukları fark etti. Çocukların çığlığı sonrası Hatice Boğa'yı balkonda kanlar içinde gören yakınları hemen ambulansı aradı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hatice Boğa'nın yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

"SİLAHI ÇEKİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Olayın görgü tanığı Mikail Zengin, "3 kişilerdi bir abla ile tartışıyorlardı. Cebinden bir şey çıkarttı ben ilk önce çakı sandım. Silahı çekti 2-3 el duvara ateş etti. Yanındakiler de silah sıkmasın diye onu kolundan çekti. Onu çekerken mermi kadının kafasına isabet etti. Daha sonra kaçtılar." dedi.