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    Bağcılar'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

    Boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 08:04
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    Bağcılar'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki boş arsada dolaşan vatandaşlar, 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu gördü.

    Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.

    Bağcılar da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu #1

    ARAŞTIRILIYOR

    Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polisin şüpheli ölüm ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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