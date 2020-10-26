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Bağcılar'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bağcılar'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.