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    Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü

    Evlilik dışı olan bebeğini kendi elleri ile öldüren Merve Cemiloğlu, kaldığı cezaevinde fenalaştı. Cemiloğlu, doğuma bağlı sebeplerle kaldırıldığı hastanede öldü.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 15:39
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    Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde, 13 Eylül günü  Merve Cemiloğlu (23) isimli bir kadın, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı.

    Cemiloğlu, ilacın etkisiyle evinde kendi imkanlarıyla yaptığı doğumun ardından bebeğin yaşadığını fark edince, çocuğunu elleriyle boğarak öldürdü.

    Daha sonra ölü bebeğini poşete koyan Cemiloğlu, evin çevresindeki boş alana sakladı.

    AİLESİ POLİSE İHBAR ETTİ

    Durumu fark eden Merve Cemiloğlu'nun ailesi, polise ihbarda bulundu.

    Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü #1

    DOĞUMA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR SONUCU ÖLDÜ

    Cemiloğlu, 19 Eylül günü kaldığı cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

    Doğuma bağlı komplikasyonlar sonucu Cemiloğlu, yaşamını yitirdi.

    Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

    Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü #2

    Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü #3

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