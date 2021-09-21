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- Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü
Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü
- DHA
- 21.09.2021 - 15:00
- Güncelleme : 21.09.2021 - 15:39
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde, 13 Eylül günü Merve Cemiloğlu (23) isimli bir kadın, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı.
Cemiloğlu, ilacın etkisiyle evinde kendi imkanlarıyla yaptığı doğumun ardından bebeğin yaşadığını fark edince, çocuğunu elleriyle boğarak öldürdü.
Daha sonra ölü bebeğini poşete koyan Cemiloğlu, evin çevresindeki boş alana sakladı.
AİLESİ POLİSE İHBAR ETTİ
Durumu fark eden Merve Cemiloğlu'nun ailesi, polise ihbarda bulundu.
Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DOĞUMA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR SONUCU ÖLDÜ
Cemiloğlu, 19 Eylül günü kaldığı cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Doğuma bağlı komplikasyonlar sonucu Cemiloğlu, yaşamını yitirdi.
Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.