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Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü

Bağcılar’da, bebeğini elleri ile boğan kadın öldü

Evlilik dışı olan bebeğini kendi elleri ile öldüren Merve Cemiloğlu, kaldığı cezaevinde fenalaştı. Cemiloğlu, doğuma bağlı sebeplerle kaldırıldığı hastanede öldü.