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Bağcılar'da bebek arabası devrildi, sürücü son anda fark etti

Bağcılar'da bebek arabası devrildi, sürücü son anda fark etti

Suriyeli kadının kaldırıma bıraktığı bebek arabası yola devrildi. Bu sırada geri geri gelen sürücü, bebek arabasını son anda fark ederek durdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.