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- Bağcılar'da bebek arabası devrildi, sürücü son anda fark etti
Bağcılar'da bebek arabası devrildi, sürücü son anda fark etti
- DHA
- 19.03.2021 - 15:31
- Güncelleme : 19.03.2021 - 16:10
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde Suriyeli bir kadın, alışveriş için markete girerken 2,5 yaşındaki çocuğunun bulunduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bıraktı.
Kaldırımda duran bebek arabası bir anda hareket ederek geri geri gidip kaldırımdan yola devrildi.
Bu sırada park etmek üzere kaldırım kenarına geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Aracın arka tekeri ile ezilmekten santimetrelerle kurtulan çocuğu gören annesi, çevredeki esnaf ve araç şoförü çocuğu bulunduğu yerden kaldırdı.
Bebeğin yara almadığı olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bağcılar'da bebek arabası devrildi, sürücü son anda fark etti VİDEO
“ÇOCUKTA BİR ŞEY YOK”
Market sahibi, "Bir müşteri geldi, ekmek ve su alacağını söyledi. Ben de arabanın düştüğünü gördüm. Geri gelen şoför, çocuğu gördü hemen durdu. Ben de hemen yardıma koştum. Çocukta bir şey yok." dedi.