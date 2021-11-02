Bağcılar'da bıçakla marketi gasbedenler, suçüstü yakalandı

Müşterilere aldırış etmeden kasada bıçakla gasp girişiminde bulunan şahıslar polis tarafından olay yerinde yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bağcılar, Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde 26 Ekim 2021 tarihinde markete gelen iki şüpheli, bıçak tehdidi ile kasada bulunan paraları aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheliler 28 Ekim tarihinde bir kez daha ortaya çıktı.

Bu kez Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren şüpheliler, kasada bulunan paraları gasbetti. İki olay da alışveriş yapan diğer müşterilerin gözü önünde gerçekleşti.

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MARKETEN ÇIKINCA POLİSLE KARŞILAŞTILAR

Birbiri ardından meydana gelen iki olayın ardından polis, aynı bölgede bulunan marketler önünde beklemeye başladı. 30 Ekim tarihinde Merkez Mahallesi 714. Sokak'ta bulunan bir markete, soyguncuların eşkaline benzeyen iki kişinin girdiği belirlendi.

PARA VE BIÇAKLA YAKALANDILAR

Bu marketten gasp yapan şüpheliler, kapıdan çıkar çıkmaz polis ekipleriyle karşılaştı. Şüpheliler hemen gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde, birkaç dakika önce gasbettikleri paralar ile olaylarda kullandıkları bıçaklar bulundu.

YAKALANMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelilerin soygun yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelilerin, kasa görevlisini bir başka müşterinin gözleri önünde bıçakla tehdit edip para alma anları görüntülere yansıdı.

Öte yandan şüphelilerin, market kapısından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alınması sırasında yaşanan hareketli dakikalar da kameralar tarafından kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet B.K.(39) ile Nail D.'nin (27)daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





























