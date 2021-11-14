Bağcılar'daki binanın patladığı anlar kameraya yansıdı

4 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlama sonrası binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR SOKAĞA SAÇILDI

Patlama sonrası binanın çatı katında bulunan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmazken, patlama sonucu binadan kopan parçalar sokağa saçıldı.

"HEMEN DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİ KESTİM"

Patlamayı duyar duymaz hemen olay yerine yardıma koşanlardan Hamdullah Demir isimli bir vatandaşlar yaşananları anlattı. Patlamanın olduğu yerde itfaiye ekipleri gelmeden 4 kişi tahliye ettiklerini ifade eden Demir, “Sabah büyük bir gürültü geldi. Camdan baktık karşı binadan alevler yükseliyordu. Yardım etmek için dışarı çıktım hemen doğalgaz ve elektriği kestim aşağıdan. Ondan sonra yukarı kata çıktık, kapının önünde alev vardı onu söndürdük. Karşı dairenin kapısı sıkışmıştı orayı zorlayıp açtık. 3-4 kişi vardı onları tahliye ettik. Daha sonra itfaiye gelince üst kattakileri merdivenle indirdiler." dedi.

Patlamanın yaşandığı binada itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin tespit çalışması devam ediyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

4 katlı bir binada yaşanan patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle yere molozların düştüğü ve caddenin toz içinde kaldığı anlar yer alıyor.





















