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    Bağcılar'da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü

    Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 13:27
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    Bağcılar'da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana gelen olayda, kamyon sürücüsü Murat K,. trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki Suriyeli Bakri Ancilini isimli çocuğu fark etmedi.

    Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini kamyonun altında kaldı.

    FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

    Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bağcılar da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü #1

    Haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Çocuğun bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

    Bağcılar'da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü VİDEO

    Bağcılar da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü #2

    Bağcılar da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü #3

    Bağcılar da cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü #4

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