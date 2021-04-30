Bağcılar'da cep telefonu dükkanını soyan 3 Suriyeli tutuklandı

Bağcılar'da girdikleri iş yerinden 90 bin lira değerinde cep telefonu çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenigün Mahallesi 628. Sokak'ta yaşanan olayda, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mezin B., 25 yaşındaki Mahmud Ş.ve 19 yaşındaki Şerif B. cep telefonu satışı yapılan dükkanın kepengini ilk olarak yanlarında getirdikleri levye yardımıyla kaldırdı.

Sonrasında dükkanın camını kıran şüpheliler, içeriye girerek dükkanda bulunan çelik kasanın içerisinden toplamda değeri 90 bin TL olan 27 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi, en yakın polis merkezine giderek hırsızlık ihbarında bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekipleri, başlattıkları çalışma ile Mezin B., Mahmud Ş. ve Şerif B.'yi kaldıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen telefonlar ise dükkân sahibine iade edildi.













