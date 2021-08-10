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Bağcılar'da çocuk tacizi şüphelisinin evi kurşunlandı

Bağcılar'da çocuk tacizi şüphelisinin evi kurşunlandı

9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsın evine silahla ateş açılırken, polis ekipleri de evde ve sokakta incelemede bulundu.