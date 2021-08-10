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    Bağcılar'da çocuk tacizi şüphelisinin evi kurşunlandı

    9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsın evine silahla ateş açılırken, polis ekipleri de evde ve sokakta incelemede bulundu.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 10:59
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    Bağcılar'da çocuk tacizi şüphelisinin evi kurşunlandı

    Önceki gün İstanbul Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.

    Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    İKİ EL ATEŞ EDİLDİ

    Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı.

    İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

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