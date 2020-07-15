- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın
Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın
İstanbul Bağcılar'da, 5 ayrı adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı.
- DHA
- 15.07.2020 - 05:19
İstanbul Bağcılar'daki 5 ayrı adreste, birbirine yakın saatlerde çok sayıda işyerinde yangın çıktı.
YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR
Ekiplerin çalışmaları devam ederken yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.