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    Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın

    İstanbul Bağcılar'da, 5 ayrı adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 05:19
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    Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın

    İstanbul Bağcılar'daki 5 ayrı adreste, birbirine yakın saatlerde çok sayıda işyerinde yangın çıktı.

    YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

    KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

    Ekiplerin çalışmaları devam ederken yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

    Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın #1

    Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın #2

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