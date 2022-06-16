Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı

Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı

Diyaliz merkezinde darbedildiğini iddia eden adam, kendini yakmaya kalkıştı. Pet şişedeki benzini üzerine döken adam, elindeki kağıtları uzattığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir diyaliz merkezine giden 60 yaşındaki şahıs, merkezde bilinmeyen bir nedenle sorun yaşadı.

Diyaliz merkezinde darbedildiğini iddia eden adam, eline benzin ve çakmak alarak kendini yakmaya kalkıştı.

Belgeleri verirken polis durdurdu

Olay yerine gelen polis ekipleri, adamı ikna etmeye çalıştı.

Önlem amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri de olay yerine geldi.

Üzerine pet şişedeki benzini döken adam, elinde tuttuğu belgeleri polis ekiplerine vermek için eğildiği sırada durduruldu.

Sağlık durumu iyi

Hasta olduğu öğrenilen şahıs ambulansa alındı.

Ambulansa bindirilen vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı.

İHA’nın haberine göre sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı VİDEO