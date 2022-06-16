Petrol
116.88
-1.38%
Euro
18.1676
0.82%
Dolar
17.3029
0.38%
Altın
1.017
0.17%
Borsa
2493
0.00%
Bitcoin
366.720
-1.25%
BTXN Coin
8.84
-1.99%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı

    Diyaliz merkezinde darbedildiğini iddia eden adam, kendini yakmaya kalkıştı. Pet şişedeki benzini üzerine döken adam, elindeki kağıtları uzattığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 16.06.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir diyaliz merkezine giden 60 yaşındaki şahıs, merkezde bilinmeyen bir nedenle sorun yaşadı.

    Diyaliz merkezinde darbedildiğini iddia eden adam, eline benzin ve çakmak alarak kendini yakmaya kalkıştı.

    Belgeleri verirken polis durdurdu

    Olay yerine gelen polis ekipleri, adamı ikna etmeye çalıştı.

    Önlem amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri de olay yerine geldi.

    Üzerine pet şişedeki benzini döken adam, elinde tuttuğu belgeleri polis ekiplerine vermek için eğildiği sırada durduruldu.

    Sağlık durumu iyi

    Hasta olduğu öğrenilen şahıs ambulansa alındı.

    Ambulansa bindirilen vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı.

    İHA’nın haberine göre sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı VİDEO

    Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı #1

    Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı #2

    Bağcılar’da ‘dayak yedim’ deyip, kendini yakmaya çalıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Van Gölü'nden dolunay manzarası
    Yaşam

    Van Gölü'nden dolunay manzarası

    Erzurum’da ahırda boğanın saldırdığı besici öldü
    İç Haber

    Erzurum’da ahırda boğanın saldırdığı besici öldü

    Görüş Bildir