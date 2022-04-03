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    Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama

    Bağcılar’da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 20:31
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    Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama

    İstanbul Bağcılar'da saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde doğalgaz patlaması yaşandı.

    Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

    Yangın kısa sürede doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama #1

    Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama #2

    Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama #3


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