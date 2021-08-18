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    Bağcılar’da drift atan sürücüye 6 bin 988 lira ceza

    Trafiği tehlikeye atarak drift atan E.S. isimli sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis ekipleri tarafından yakalandı. E.S.’ye, toplamda 6 bin 988 lira para cezası verildi.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 14:42
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    Bağcılar’da drift atan sürücüye 6 bin 988 lira ceza

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Hüseyin Kararslan Caddesi üzerinde E.S. isimli bir sürücü otomobili ile drift attı.

    Sürücü, trafiği tehlikeye attığı o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

    E.S.’nin görüntülerini tespit eden polis ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı.

    CEZA YAĞDI

    E.S.’ye; otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmaktan 144 lira ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçta bulundurmamaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

    Bağcılar’da drift atan sürücüye 6 bin 988 lira ceza VİDEO

    SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

    Ayrıca, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü E.S., hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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