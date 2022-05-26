Bağcılar'da eşinin ameliyatı için satacağı bisikleti çaldırdı

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle olacağı ameliyatın parasını elektrikli bisikletini satarak karşılayacağını söyleyen adam bisikleti hırsızlara kaptırdı.

22 Nisan günü İstanbul Bağcılar'daki 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Bostancı, alışveriş yapmak için evinin yakınındaki bir markete girdi.

Elektrikli bisikletini marketin önündeki kaldırıma bırakan Bostancı, 10 dakika sonra çıktığında şaşkınlık yaşadı.

Bir süre telaşla çevreyi kontrol eden Bostancı, yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektrikli bisikletin çalındığını fark etti. Bostancı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Yayalar geçemez diye duyarlı davrandım"

Nazmi Bostancı, olay tarihinde bisiklet fuarına gittiğini, eve dönerken eşinin arayıp marketten alışveriş yapmasını istediğini söyledi.

Marketin önüne geldiğinde elektrikli bisikletini her zaman bıraktığı yerde, bir kamyonun park ettiğini gördüğünü anlatan Bostancı "Duyarlı davranıp, yayalar rahat geçebilsin diye, farklı bir yere bıraktım. Markete 5 dakikada girip çıkarım, bir şey olmaz diye düşündüm. Yaklaşık 10 dakika içerde kaldım ama ara ara dışarı çıkıp bisikletimi kontrol ettim. Kasaya geldiğimde marketin camından bir kez daha dışarı baktım, bisikleti göremedim. Hemen dışarı çıktım ve bisikletin çalındığını anladım. Caddeye yöneldim, şaşkındım tabii, ne tarafa gideceğimi bilemedim. Yürürken polis ekiplerini gördüm, birlikte bisikleti aradık. Sonra da karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

"Bisikleti satarak eşimin ameliyat masraflarını karşılayacaktım"

Eşinin bir rahatsızlığından dolayı ameliyat olacağını söyleyen Bostancı, "Eşimin tedavisi için elimizdeki tek sermaye buydu, başka bir birikimimiz yok" açıklamasında bulundu.

Hırsızlık anları kamerada

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelediğini belirten Bostancı, "İki kişiler, biri keşif ve gözetleme yapıyor, diğeri de bisikletin üzerine binip gidiyor. Bunlar birbirini tanıyan kişiler" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, iki kişinin sokakta yürürken market önünde duran bisikleti fark ettiği görülüyor. Şüphelilerden birinin bisikleti bir süre incelediği, diğerinin ise biraz ileride beklediği dikkat çekiyor. Şüpheli, çevredeki insanlara aldırış etmeden bisikleti çalıyor.













