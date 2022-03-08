Bağcılar’da, eski fabrika alanı sokak köpekleriyle doldu

Eski demir çelik fabrikasının bulunduğu alandaki köpeklerin sayısı arttı. Tedirgin olan mahalleli, köpeklerin birbirlerini öldürdüklerini iddia etti.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ve 8 yıl önce faaliyeti duran demir çelik fabrikası yıkıldıktan sonra, 50 bin metrekarenin üzerinde olduğu belirtilen alan köpeklere kaldı.

Çevredekiler, sayıları her geçen gün artan köpeklerin zarar verme ihtimalinden dolayı çocuklarını alandan uzak tutmaya çalıştı.

Birbirleri ile dalaşan köpekler çevredekilerin iddiasına göre, birbirlerini de öldürmeye başladı. Vatandaşların aradığı Bağcılar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de fabrika alanının özel mülk olmasından dolayı köpeklere müdahale edemediği öne sürüldü.

“200’ÜN ÜZERİNDE SOKAK HAYVANI VAR”

Çevrede oturan vatandaşlardan Burcu Günenç, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Burası eski bir fabrika alanı Bağcılar'da. 50 dönümlük alan içerisinde kısırlaştırma çalışması yapılmadığından dolayı bizim tespit edebildiğimiz, 200'ün üzerinde sokak hayvanı var.





“BİRBİRLERİNİ BOĞMAYA BAŞLADILAR”

Sürekli yavrulamaya devam ettikleri için çok sayıda yavru köpek var. Besleyen yok. Kendi çabamızla besleme yapmaya çalıştık. Mama fiyatlarından dolayı kuru mama alamıyoruz. Artık birbirlerini boğmaya başladılar.”





“İNSANLARA ZARAR VEREBİLİRLER”

Özel mülk olduğu için içeri giremediklerini belirten Burcu Günenç, "Bağcılar Belediyesi'ne başvurduk, 'Alan elverişli olmadığı için alamıyoruz' diyorlar. Bu açlıkla hayvanlar sokağa çıkarsa da insanlara zarar verebilirler.

“İÇERİDE ÇOK ÖLÜ VAR”

Yavrular büyük hayvanlar tarafından öldürülüyor, çünkü açlar. İçeride çok ölü var. Kimisi hayvanların durumundan şikayetçi, kimisi çok havlıyorlar diye şikayetçi. Parçalanmış köpekler, köpeğin diğer parçaları yenmiş." şeklinde konuştu.