Bağcılar'da eski sevgilisinin evine bomba atan sanığın davası başladı

Eski sevgilisini öldürmeye çalışan tutuklu sanık Tolga Zararsız'ın, 68 yılla yargılanmasına başlandı. Mağdur kadın, mahkemede olay öncesi defalarca tehdit aldığını söyledi.

İstanbul'da yaşayan Tolga Zararsız (36), 2019 yılında, Bağcılar ilçesinde yaşayan eski sevgilisi Dilek K.'nin (30) evine el yapımı bomba atarak öldürme girişiminde bulunmuştu.

Olay anında yaralanma ya da can kaybı olmazken saldırgan Tolga Zararsız, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

68 YILLA YARGILANACAK

Sanık Zararsız hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, atmış olduğu bomba ile ikamette bulunan herkese karşı doğrudan kast ile sorumlu olduğu değerlendirmiş, sanığın canlıları öldürücü özelliğe sahip bombayı eve atarak müştekileri karşı ayrı ayrı öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunulmuştu.

3 kere "bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 43 yıldan 68 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İLK DURUŞMA

Bugün Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya, müşteki Dilek K. ile annesi N.K ve E.K. katıldı. Tutuklu sanık Zararsız, koronavirüs testi pozitif çıktığından duruşmaya katılamazken, avukatı hazır bulundu.

"OLAY ÖNCESİ TEHDİTLER SAVURUYORDU, HALA MEKTUP YOLLUYOR"

Müşteki Dilek K., Zararsız ile bir yıllık ilişkilerinin olduğunu, sonrasında ayrıldıklarını ancak sanığın bunu bir türlü kabullenemediğini belirterek "Sanık, mahalleme gelerek, bomba patlatacağım, evini yakacağım şeklinde mailler attı. Olay gününden önce de beni birçok kez tehdit etti. Kendisinden şiddet de gördüm. Cezaevinde olmasına rağmen mektup gönderiyor. Ablasına beni aratarak aracı kılıyor." dedi.

"KIZIMI DÖVDÜĞÜ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIK"

Dilek K., arkadaşına gittiği gün olayın yaşandığını söyledi. Dilek K.'nin babası E.K. de kızını döven sanık hakkında iki defa uzaklaştırma kararı aldıklarını söyleyerek "Olaydan önce evin önüne 2 kurşun bıraktı. Bir kere de bomba atacağım diyerek ses bombası attı. Olay günü ışıklar kapalıydı. Ben de bilgisayarla oynuyordum ve kulağımda özel bir kulaklık vardı. O yüzden bombanın sesinden çok etkilenmedim ama bir basınç duyup, sıçradım. Bembeyaz dumanı görünce çok korktum. Panik atak yaşadım. Komşumuz Tolga'yı kaçarken görmüş. Bu adam attığı maillerde evimizi yakacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KORKTUK"

Dilek K.'nin annesi N.K. de olay anında torunuyla birlikte evde olduğunu, çok güçlü bir patlamanın yaşandığını ve çok korktuklarını anlattı. Sanığın bomba atmadan önce eve gelip kendilerini tehdit ettiğini dile getiren N.K., "Biz yurt dışından geldik, yeni bir çevre oluşturuyoruz. O yüzden husumetli olduğumuz kimse yok. Komşumuz kaçan kişinin Tolga olduğunu söyledi. Olay yerinin orada kameralar var, incelenebilir." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Zararsız'ın avukatı da bombaların ses bombası, torpil, kız kaçıran denilen türde olduğunu, müvekkilinin öldürmeye yönelik bir kastının bulunmadığını, eylemin korku yaratmak için yapıldığını savundu. Mahkeme heyeti, Zararsız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bağcılar'da eski sevgilisinin evine bomba atan sanığın davası başladı