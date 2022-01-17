Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı, kaçtı. Polis, olay yerinde delil incelemesi yaptıktan sonra arama çalışmalarına başladı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi 1698 Sokak’ta ikamet eden iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcistan uyruklu arkadaşı Georgi Shirulize'yi (33) bıçaklayarak öldüren şüpheli, olay yerinden kaçtı.

DELİL TOPLANDI, KATİL ARANIYOR

Mahalle sakinlerinin gürültüleri duyunca durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Georgi Shirulize'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağcılar'da ev arkadaşını öldüren katil aranıyor VİDEO