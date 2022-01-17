Gelin çıkardıkları apartmanın önünde belinden silah çıkaran bir şahıs, havaya peş peşe kurşun yağdırdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde, gelin alma merasimi için sokağa araç konvoyu geldi.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Gelinin otomobile bindiği sırada bir maganda, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında çevresindeki kalabalığa ve binaların penceresinden bakanlara aldırmadan havaya defalarca ateş etti. Başka bir magandanın silahı da havaya ateş edeceği sırada tutukluk yaptı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağcılar'da gelin alma merasiminde ateş açtılar VİDEO

