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    Bağcılar'da gelin alma merasiminde ateş açtılar

    Gelin çıkardıkları apartmanın önünde belinden silah çıkaran bir şahıs, havaya peş peşe kurşun yağdırdı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:23
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    Bağcılar'da gelin alma merasiminde ateş açtılar

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde, gelin alma merasimi için sokağa araç konvoyu geldi.

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Gelinin otomobile bindiği sırada bir maganda, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında çevresindeki kalabalığa ve binaların penceresinden bakanlara aldırmadan havaya defalarca ateş etti. Başka bir magandanın silahı da havaya ateş edeceği sırada tutukluk yaptı.

    Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bağcılar'da gelin alma merasiminde ateş açtılar VİDEO

    Bağcılar da gelin alma merasiminde ateş açtılar #1

    Bağcılar da gelin alma merasiminde ateş açtılar #2


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