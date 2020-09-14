Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın öldürülmüş halde bulundu

Kadının cansız bedeninde çok sayıda bıçak yarası tespit edilirken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta oturan kimliği henüz öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu kadından 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAK YARASI VE DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Eve giren ekipler Gürcistan uyruklu kadının öldürüldüğünü ortaya çıktı. Ekipler, kadının vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izi tespit etti.

SAVCI İNCELEDİ

Kadının cesedinin bulunduğu eve gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, incelemelerde bulundu. Gürcistan uyruklu kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.