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    Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın öldürülmüş halde bulundu

    Kadının cansız bedeninde çok sayıda bıçak yarası tespit edilirken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 07:31
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    Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın öldürülmüş halde bulundu

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta oturan kimliği henüz öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu kadından 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BIÇAK YARASI VE DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

    Eve giren ekipler Gürcistan uyruklu kadının öldürüldüğünü ortaya çıktı. Ekipler, kadının vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izi tespit etti.

    Bağcılar da Gürcistan uyruklu kadın öldürülmüş halde bulundu #1

    SAVCI İNCELEDİ

    Kadının cesedinin bulunduğu eve gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, incelemelerde bulundu. Gürcistan uyruklu kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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