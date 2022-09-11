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    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı

    Husumetli oldukları ailenin evinin önüne silahlarla gelen şahıslar, kendilerine ateş açılınca kaçmaya başladı. Sokakta yaşanan silahlı kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 11.09.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 09:30
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    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi 820. Sokak'ta, akşam saatlerinde daha önceden kavgalı oldukları belirtilen 2 ailenin arasında silahlı kavga çıktı.

    Bazı aile fertleri, kavgalı oldukları diğer ailenin yaşadığı binanın önünde havaya ateş açtı. Bu sırada evde bulunanlar da silahlarını alarak sokağa fırladı.

    Kaçanların arkasından ateş ettiler

    DHA’nın haberine göre; havaya ateş açanlar sokaktan kaçarken, evden çıkanlar ise kaçanların arkasından silahla ateş etti.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Taraflara ait otomobillerin zarar gördüğü öğrenildi.

    Çevik kuvvet ekipleri önlem aldı

    Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de sokaklarda önlem aldı. Olaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı #1

    Olay anları kamerada

    Öte yandan sokakta yaşanan gerginlik ve silah sesleri, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı VİDEO

    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı #2

    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı #3

    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı #4

    Bağcılar’da husumetli aileler, sokak ortasında çatıştı #5


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