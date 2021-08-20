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    Bağcılar'da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü

    Husumetli Aytaç D. ile Fuat Doğruel arasında kavga çıktı. Kavgada Aytaç D., Fuat Doğruel’in elindeki bıçağı alarak husumetlisini öldürdü.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 13:38
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    Bağcılar'da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi’nde, 18 Ağustos tarihinde husumetli Aytaç D. (39) ile Fuat Doğruel (38), sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Fuat Doğruel, Aytaç D.’yi bıçakla kovalamaya başladı.

    Aytaç D., kaçarak yol üzerinde bulunan bir dükkana sığındı. Dükkandaki vatandaşlar, Fuat Doğruel’i engellemeye çalıştı. Aytaç D., Doğruel’in elindeki bıçağı alarak husumetlisini öldürdü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şahısların birbirini kovaladığı ve dükkanın içindeki kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde, dükkanda bulunan bir kişinin cinayet işlememesi için Doğruel’i ikna etmeye çalışırken, Aytaç D.’nin saldırdığı anlar yer aldı.

    Bağcılar da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü #1

    TESLİM OLDU

    Aytaç D., olaydan kısa bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

    Poliste verdiği ifadesinde kendisini korumaya çalıştığını iddia eden Aytaç D., olayda kullandığı bıçağı da hatırlamadığı bir yere attığını söyledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Daha önceden çeşitli suçlardan 6 kere gözaltına alındığı tespit edilen zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bağcılar'da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü VİDEO

    Bağcılar da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü #2

    Bağcılar da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü #3

    Bağcılar da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü #4

    Bağcılar da husumetlisini bıçakla kovaladı, kendi bıçağıyla öldürüldü #5

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