İlkokulun çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulda öğrencilerin olmadığı, tadilat işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi 1300’üncü Sokak üzerinde bulunan Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında yangın çıktı.

Saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 saatlik çalışmanın ardında kontrol altına alınan yangından ölen ya da yaralanan olmadı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Okulda koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenci olmadığı, tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ayrıca yangın havadan da görüntülendi.

Bağcılar’da ilkokulun çatısında yangın çıktı VİDEO



“ÇATININ SAĞ TARAFI ALEV ALMIŞ”

Yangını gören vatandaşlardan Ömer Gökhan, "Okulda çalışma varken, çatının sağ tarafı alev almış. İtfaiye geldi. Ölü ya da yaralı yok. Okul boştu.” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yangının çıktığı Koca Yusuf İlkokulu'na gelerek incelemede bulundu.

“ŞÜKREDİYORUZ ÖĞRENCİLERİMİZ YOKTU”

Kaymakam Eldivan, “Herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Pandemi yönetmeliğine göre, bugün okullarda temizlik ve tadilat çalışmaları yapılıyordu. Yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın dışında olumsuz bir durum kalmadı. Şükrediyoruz, öğrencilerimiz yoktu.

Çatıda, membran çalışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. İtfaiye raporundan sonra net bir açıklama yapacağız.” sözlerini kaydetti.