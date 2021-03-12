- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı
Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı
Bir mobilya mağazasındaki patlamadan sonra çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 12.03.2021 - 19:25
- Güncelleme : 12.03.2021 - 19:26
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 969 Sokak üzerindeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlama sonrası yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerini şeritle kapatarak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Öte yandan yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.