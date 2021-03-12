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    Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı

    Bir mobilya mağazasındaki patlamadan sonra çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 19:26
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    Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 969 Sokak üzerindeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

    Patlama sonrası yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerini şeritle kapatarak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Öte yandan yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

    Bağcılar da iş yerinde patlama: 1 yaralı #1

    Bağcılar da iş yerinde patlama: 1 yaralı #2

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