Bir mobilya mağazasındaki patlamadan sonra çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 969 Sokak üzerindeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlama sonrası yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerini şeritle kapatarak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Öte yandan yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da iş yerinde patlama: 1 yaralı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.