Bağcılar'da iş yerine kumar baskını

Kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, suçüstü yakaladığı 9 kişiye toplamda 16 bin 344 lira ceza kesti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı üzerine ihbarla harekete geçen emniyet ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamın; iş yerine baskın düzenleyen ekipler, içeride bulunan 9 kişinin farklı masalarda kumar oynadığını gördü.

9 kişiye toplam 16 bin 344 lira ceza

Ekipler, kumar oynayan 9 kişiye bin 816 liradan toplam 16 bin 344 lira para cezası kesti.

Daha önce tehdit ve hakaret suçlarından hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkan iş yeri sahibi B.V.'ye ise adli işlem yapıldı.

İş yeri mühürlendi

Masalarda ele geçirilen oyun kartları ile 4 bin 850 lira paraya el konulurken iş yeri de polis tarafından mühürledi.













