Bağcılar'da işçi ve patron kavgası

Tekstil fabrikasında çalışan işçi, görev yerini değiştiren patronuna sinirlendi.Kavgaya dönüşen olayda iki taraf, akrabalarını da alıp birbirlerinin evini taşladı.

İstanbul Bağcılar'da 100. Yıl Mahallesi'nde tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, görev yerini değiştiren patronuna tepki gösterdi.

Konunun üzerine patronu Kadir Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı odada bulunan bir kişi saldırdı. Patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafasıyla vurdu.

Akrabalarıyla baskın yaptı

İşçi oradan ayrıldıktan bir süre sonra, bu kez akrabalarıyla birlikte geldi. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Bağcılar'da işçi patron kavgası



3 yaralı

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Patronu da işçinin evini taşladı

Kavgadan sonra, bu kez patron akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve giderek, küfür ve hakaret ederek, taş ve sopa fırlattı.

Evdekilerde saksı ve çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekipleri bu kez işçinin evine geldi. Kavga bir kez daha ayrıldı.

"Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi"

Mahalle sakini Hilal Acısu, "Kavga vardı bakalım dedik, taşlar fırlatılınca içeri girdik. Herkes koştu. Sonra buraya geldiler, eve gidince onlar da peşinden gitti, cama taş ve makas attılar. Evi bastılar, gözleri kararmıştı öldüreceklerdi" dedi.

"Camı çerçeveyi taşladılar"

Esnaf Murat Deligözoglu, "Taşlar, sopalar, bıçaklar iki taraf birbirine girdi. Camı çerçeveyi taşladılar. Biz esnaf olarak kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Polisler bile olaya müdahale edemedi. TOMA'lar geldi. Yaralılar hakkında bilgimiz yok" diye konuştu.

























