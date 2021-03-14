Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
456.996
1.55%
EXEN Coin
14.07
-4.48%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Bağcılar'da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı

    Kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken dehşet saçan sürücü, durakta bekleyen 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, kendisine yeşil ışık yanan motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı.

    KONTROLDEN ÇIKIP DURAĞA GİRDİ: 2 YARALI

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce orta refüje ardından da otobüs durağına dalarak durakta bekleyen Y.Y. ve N.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan iki kişi yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.Y. ve N.Y.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bağcılar da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı #1

    Bağcılar da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı #2

    Bağcılar da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı #3

    Bağcılar da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir