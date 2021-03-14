Bağcılar'da ışık ihlali yapan sürücü durağa daldı

Kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken dehşet saçan sürücü, durakta bekleyen 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, kendisine yeşil ışık yanan motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı.

KONTROLDEN ÇIKIP DURAĞA GİRDİ: 2 YARALI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce orta refüje ardından da otobüs durağına dalarak durakta bekleyen Y.Y. ve N.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan iki kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.Y. ve N.Y.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.