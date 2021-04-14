Polis ekipleri, anestezi teknisyeni olduğunu iddia edilen ve yetki belgesi olmayan bir şüphelinin kaçak olarak açtığı güzellik merkezine baskın düzenlendi. Baskın anı kameralara yansıdı.

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzellik merkezi adı altında bir iş yerinin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla ihbarın yapıldığı adrese baskın düzenledi.

MÜŞTERİSİNE İŞLEM YAPARKEN YAKALANDI

Baskın sonucunda anestezi teknikeri olduğunu iddia eden şüphelinin müşterisine işlem uyguladığını gören Bağcılar polisi, yetki belgesi olmadan randevu usulü botoks ve dolgu gibi işlemler yaptığını tespit etti.

Baskında ekipler, kaçak güzellik merkezinde çok miktarda enjektör, iğne ucu, krem ve el aletleri gibi tıbbi malzemeler ile çok sayıda cerrahi müdahalede kullanılan cihaz ele geçirdi.

BASKIN ANI KAMERADA

Elindeki enjektöre tıbbi sıvı çektiği esnada işlem yaparken yakalanan şüpheli, Bağcılar polisi tarafından gözaltına alındı.

Baskın anı ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı Kerem E. (33), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar’da kaçak güzellik merkezine baskın ViDEO