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Bağcılar'da kaçan sürücünün çarptığı bekçi kurtarılamadı

Bağcılar'da kaçan sürücünün çarptığı bekçi kurtarılamadı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.