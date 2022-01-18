Bağcılar’da kadın hırsız sahipli köpeği çaldı

Bir esnafın dükkanda beslediği ve 'Tilki' ismini koyduğu köpeğini, bir kadın çaldı. Kadının kucağına aldığı köpeği götürme anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi’nde oturan Volkan Toluay, 3 yıl önce bir arkadaşından aldığı Pomeranian kırması köpeğine 'Tilki' ismini koydu.

Volkan Toluay 'Tilki'ye, Güneşli'deki tekel bayisinde bakmaya başladı.

KADIN HIRSIZ, KUCAĞINA ALIP GİTTİ

Geçtiğimiz cumartesi günü Volkan Toluay dükkanını açtığında köpeği dışarı çıktı.

Köpeğin 1 saat boyunca dönmediğini fark eden Toluay, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince Tilki’nin bir kadın tarafından çalındığını gördü.

Volkan Toluay, hırsızlık sonrası karakolun yolunu tuttu.

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“KİMSEYE SORMADAN KÖPEĞİ KUCAKLAYIP GİDİYOR”

Başından geçenleri anlatan Volkan Toluay, “Bu köpek bize bir arkadaşımızın verdiği bir hediyeydi. Biz de dükkanda bakıyorduk. Mahalleli de köpeğe alışmıştı. Ben köpeğe tasma takılmasına karşıyım. Cumartesi kapının önündeydi. 1 saat köpeği göremedik. Kameradan baktık. Bir kadın kimseye sormadan köpeği kucaklayarak alıp gidiyor. Biz evladımızı kaybetmiş gibi üzüldük. Şu anda da köpeği bize geri getirmesini istiyorum.” dedi.

“OĞLUMA 'TİLKİ'NİN ÇALINDIĞINI SÖYLEYEMEDİM”

Toluay, "Köpek de şu an üzülüyordur. Hatta psikolojisi bozulmuştur. Çünkü çok duygusal bir köpekti. Sahipsiz sanması mümkün değil. Bu köpeğin ev köpeği olduğu belli. Kapının önünden çalmış zaten. Yerde cüzdan bulunca karakola götürüyorsak, alıp cebimize koymuyorsak, bu da aynı şey. Oğlum var 2,5 yaşında çok seviyordu köpeği. Ona söyleyemedim. Bir de bakamayıp sokağa atıyor bazıları. O kendini koruyabilecek bir köpek değil. Köpeğin değeri yüksek, 17 bin lira civarında. Alıp satacak büyük ihtimal.” diye konuştu.