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    Bağcılar'da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı

    Sevgilisini sokak ortasında döven Murat Çakar isimli şahsa engel olmak isteyen esnafa silahla ateş açıldı. Araya girenlerin üzerine yürüyen Çakar, polis ekipleri tarafından tutuklandı.
    • 21.05.2022 - 17:32
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    Bağcılar'da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı

    Bağcılar Merkez Mahallesi'nde sevgili oldukları öğrenilen kadın ile Murat Çakar arasında kavga çıktı.

    Kavga kısa bir süre sonra büyürken Murat Çakar, genç kadına şiddet uygulamaya başladı.

    Çakar'ın kadına şiddet uyguladığını gören çevredekiler, olaya müdahale etmeye çalıştı.

    Kadını dövmeyi bırakan Murat Çakar, engel olmaya çalışanların üzerine yürüdü. Çıkan arbedeye başka esnaf daha katılınca kavga büyüdü.

    Elindeki silahla olay yerine geri döndü

    Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Çakar, yanında getirdiği silahla çevredekilere 7-8 el ateş etti. Çıkan mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı.

    Bağcılar'da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı VİDEO

    Bağcılar da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı #1

    Sevgilisinden değil kendisini kurtarmaya çalışanlardan şikayetçi oldu

    DHA'nın haberine göre; bu sırada marketin önünde duran bir kişi, elindeki patatesleri kaçan saldırganın arkasından fırlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

    Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Murat Çakar, tutuklandı.

    Kız arkadaşı ise Murat Çakar'dan değil de şiddete engel olmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

    Bağcılar da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı #2

    Bağcılar da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı #3

    Bağcılar da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı #4

    Bağcılar da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı #5

    Bağcılar da kadını döven adama engel olmak isteyen esnafa ateş açıldı #6


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