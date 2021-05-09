Bağcılar’da kafede fizik tedavi için toplananlara baskın

Koronavirüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında bir kafeye baskın yapıldı. Kafede fizik tedavi uzamanı olduğunu iddia eden bir şahsın, tedavi uyguladığı görüldü.

Bağcılarda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapalı olması gereken kafelere ve kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde açık olduğu tespit edilen bir kafeye yapılan baskında, içerinin dolu olduğu görüldü.

Polisi gören bazı vatandaşların kaçma girişimleri başarısız oldu.

“SIRTI AĞRIYORDU ONA GELDİM”

Kafenin ortasında bulunan perdeyi açan ekipler, sedye ile karşılaştı. Sedyenin başında oturan şahıs, fizik tedavi uzmanı olduğunu ve tedavi için orada bulunduğunu söyledi.

Ekipler, fizik tedavi uzmanı olduğunu iddia eden şahsa kafede ne işi olduğunu sorunca, "İş yeri sahibinin sırtı ağrıyordu ona geldim senin de ağrısa sana da gelirim bütün malzemelerim burada benim kafe ile işim yok." cevabını verdi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Ekipler kafede bulunanlara ve fizik tedavi uzmanı olduğunu söyleyen şahsa idari para cezası uygulayarak kafeyi kapattı.

Öte yandan, gece boyunca 5 kıraathane ve 2 kafeye daha işlem yapıldı.

Buralarda bulunan 77 kişiye 3 bin 469 TL'den toplam 267 bin 113 lira para cezası uygulanırken, 9 kişiye kumar oynamaktan 12 bin lira para cezası uygulandı.