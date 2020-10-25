Bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia eline şahıs, mekan sahibi ve çalışanlar tarafından sopayla darbedildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir kafetaryada, iddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.

Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü.

SOPALARLA DÖVDÜLER

Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile şahsı saniyelerce darbetti.

Tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, daha sonra serbest bırakılırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da kafede taciz iddiasına dayak ViDEO