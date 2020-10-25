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    Bağcılar'da kafede taciz iddiasına dayak

    Bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia eline şahıs, mekan sahibi ve çalışanlar tarafından sopayla darbedildi.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 11:52
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    Bağcılar'da kafede taciz iddiasına dayak

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir kafetaryada, iddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.

    Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü.

    SOPALARLA DÖVDÜLER

    Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile şahsı saniyelerce darbetti.

    Tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, daha sonra serbest bırakılırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bağcılar'da kafede taciz iddiasına dayak ViDEO

    Bağcılar da kafede taciz iddiasına dayak #1

    Bağcılar da kafede taciz iddiasına dayak #2

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