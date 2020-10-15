Bağcılar'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç da çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Evren Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobil sürücüsü, aracını durdurmak için frene basmak isterken yanlışlıkla gaza bastı.

Hızlanan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, kaldırımda bekleyen gençlere doğru savruldu.

YARA ALMADAN KURTULDU

Aracın çarptığı gençlerden Kadir Silli ise savrularak duvara çarptı. Silli, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaldırımda bekleyen gençlerden Nasip Acar, "Yukarıdan bir araba geliyordu. Biz de burada muhabbet ediyorduk. 'Yukarıdan gelen araba neden yavaşlamıyor' dedik. O an ben konuşamadım, heyecandan konuşmadım." dedi.

Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar VİDEO

"FREN YERİNE GAZA BASTI"

Balkondan yaşananları gören Mehmet Erdem Yılmaz ise, "Ben üst katta oturuyorum. Arkadaşlar sohbet ediyordu. Spor bir araba çok hızlı gelmeye başladı. Tam uyaracakken yetişemedim. Kadir arkadaşımızın aracı park halindeydi. Gelen araç otomatik olduğu için frene basmak yerine yanlışlıkla gaza bastı. Geldi park halindeki araca çarptı. Araç arkadaşlara çarptı. Arkadaş yere düştü, sonra kalktı. Allah'tan herhangi bir sorunu yok." ifadelerini kullandı.