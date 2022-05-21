İş yerinden hırsızlık yaptığı sırada güvenlik kamerasına yansıyan hırsız, 3 diz üstü bilgisayar, 2 LCD TV, 1 boya ölçme cihazı ve 1 matkap çalmasının ardından polise yakalandı.

İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerine dün gece gelen bir hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

Levye ile zorlayarak kapıyı açan zanlı, 3 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet LCD televizyon, 1 adet boya ölçme cihazı, 1 adet matkap çaldı.

İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalandı

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler zanlının kimliğini tespit etti. S.Y. isimli zanlı, polis ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının Esenler ve Arnavutköy'de de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

Tutuklandı

Birçok suç kaydı olan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da kameraya yakalanan hırsız tutuklandı VİDEO









