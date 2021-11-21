Bağcılar'da kamyonun kör noktasında kaza: 1 ölü

Alışveriş sonrası eve dönen anne ile 5 yaşındaki Melike'yi trafik kazası ayırdı. Anne kamyonun altından sağ çıkarken, kızı lastik altında ezildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike, O.Ş.'nin kullandığı kamyonun kör noktasında kaldı.

Kamyonun çarptığı anne ve kızı yere düştü.

MELİKE LASTİK ALTINDA KALDI

Anne kamyonun altındaki boşluktan sürünerek çıktı ancak Melike kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin uyarıları sonrası şoförün kamyonu geri manevra yapmasıyla lastik altında ezilen çocuk çıkarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gidene kadar kaza bölgesine yakın olan tıp merkezinde çalışan bir doktor ağır yaralı çocuğa ilk müdahale bulundu. Daha sonra hemen hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

ŞOFÖRE GÖZALTI

O.Ş. isimli şoför ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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"ŞEN ŞAKRAK BİR ÇOCUKTU"

Feci kazanın olduğu bölgede esnaf olan ve yardıma koşan Şahabettin Temizkan, "Üst komşumuz oluyor çocukla annesi. Şen şakrak bir çocuktu. Annesiyle el ele tutuşurken karşıya geçmiş ya kamyonu görmemişler ya kamyon hızlı geliyordu ki anne ve çocuğu altına aldı. Anne sürünerek çıktı altından daha sonra çocuğu çıkarmaya çalıştılar. Büyük ihtimalle iç kanama geçirdi. Korkudan çok yanaşamadık annesi o kadar bağırdı ki ortalık birbirine girdi. Yanımızda hastaneden geldiler yardımda bulundular. Ambulans gelene kadar doktor müdahale etti." dedi.

"ALTINA ALIP SÜRÜKLEMİŞ"

Melike Gül'ün cenazesi hastanede morgundan otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dayısı Aydın Türk, "Market alışverişinden çıkıp karşı caddeye geçerken kamyonu fark etmemişler. Kamyon da bunları fark etmemiş, hem anneyi hem kızı altına almış sürüklemiş. Çevredekiler şoförü uyarıyor altında insanlar var diye. Ambulans geldi çocuğun bilinci açıktı. Hastanede doktorlar insanüstü bir çaba gösterdiler ama hayata döndüremediler." diye konuştu.

Melike'nin cenazesi Kayaşehir Mezarlığı'na defnedildi.