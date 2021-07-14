Karşıya geçmekte olan 14 yaşındaki L.Ş.’ye otomobil çarptı. Sürücü gözaltına alınırken, L.Ş. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’a bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde Gülbahar Caddesi üzerinde, gece saat 22.00 sıralarında seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü yolun karşısına geçmek isteyen L. Ş. (14) isimli çocuğa çarptı.

L.Ş, çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı.

Başka bir olay nedeni ile bölgede olan polis ekipleri duruma hemen müdahale etti. Olay yerine ambulans çağrılırken, sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayı haber alan L.Ş.’nin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

L.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan L.Ş.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

L.Ş.’ye çarpan otomobil, kaza yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.

Bağcılar'da karşıya geçen çocuğa otomobil çarptı VİDEO