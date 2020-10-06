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    Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: Eski eşimle ilişkisi vardı

    Marketten çağırdığı kasiyeri kurşun yağmuruna tutan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 14:55
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    Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: Eski eşimle ilişkisi vardı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde Özcan D. (33), markette kasiyer olan İkram Ö.'yü (31) dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı.

    Kurşunların hedefi olan İkram Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı.

    TESLİM OLDU

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, şüpheli Özcan D. cinayette kullandığı silahla birlikte Tuzla'da polise teslim oldu.

    Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: Eski eşimle ilişkisi vardı #1(Kasiyer İkram Ö.)

    "ESKİ EŞİMLE İLİŞKİSİ VARDI" DEDİ

    Emniyette ifadesi alınan Özcan D., kurşun yağmuruna tuttuğu İkram Ö.'yü eski eşiyle birlikte olduğu için öldürdüğünü iddia etti.

    Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

    Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: Eski eşimle ilişkisi vardı #2

    Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: Eski eşimle ilişkisi vardı #3

    Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: Eski eşimle ilişkisi vardı #4

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