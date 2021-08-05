Çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavga sonrası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü.

İsminin Adem B. olduğu öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sordu.

CADDE ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bunun üzerine ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırmaya başladı.

Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup, cadde ortasında birbirine girdi.

Bağcılar'da kavga: Ortalık savaş alanına döndü VİDEO



POLİS VE BEKÇİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup, bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi.

TABURCU OLDULAR

Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.