Bağcılar’da kayıt toplayıcısı rögar kapağını çaldı

Kağıt toplayıcısı bir şahıs, gece saatlerinde rögar kapağını çalarak götürdü. İş yerinin önündeki rögar kapağı çalınan esnaf ise, aracıyla çukura düştü.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında, 15 Temmuz Mahallesi’nde genç bir kağıt toplayıcı gözüne kestirdiği yaklaşık 50 kiloluk demir rögar kapağını çaldı.

Ertesi gün iş yerine gelen Özcan Erdal ise rögar kapağının çalındığını aracının lastiği çukura girince öğrendi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“SOKAKTA KİMSE OLMUYOR FIRSAT BİLİP GELİYORLAR, ÇALIYORLAR”

İş yerinin önündeki rögar kapağının çalınmasıyla ilgili konuşan Özcan Erdal, şu ifadeleri kullandı:

“Sokakta kimse olmuyor. Fırsat bilip geliyorlar, çalıyorlar. Bizim daha önce makine parçasını çalmaya kalkıştılar. Kovaladık ama yakalayamadık. Yakalasaydık polise verecektik. Bu sokakta daha önceden de oldu zaten. En son çalmaya kalktığında arabası vardı, bırakıp kaçtı. Arabasını alıp hurdacıya verdik. Ertesi gün gelip taktılar. Hatta bizim şahsi aracımız düştü. Güç bela zor kaldırdık. Sabah geldiğimizde hava karanlık oluyor, fark etmedik. Arabayla çıktık, araba çukura düştü. Arkadaşlar yardım ettiler, çıkardık arabayı. Taşla kapattık. Yetkilileri aradık. Gelip taktılar.”

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