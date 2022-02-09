Bağcılar'da taksicinin kısa mesafe tartışması

Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken, yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi’nde, dün öğlen saatlerinde iki kadın taksiye binip, gitmek istedikleri yeri söyledi.

İddiaya göre taksici, adresin yakın olduğunu belirtti.

Kadın müşteri, bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti.

KADIN BAĞIRINCA OLAY PATLADI

Ancak taksici aracını sağa çekmedi ve müşterinin araçtan inmesi konusunda ısrar etti.

Bu kez arka koltukta olan kadınlardan biri bağırmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Kadının bağırması üzerine sinirlenen taksi sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı.

Araçtan inen kadın, şoföre tepki gösterirken o anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar'da kısa mesafe tartışması VİDEO

