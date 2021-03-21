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    Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

    Koronovirüs tedbirlerini unutarak bir araya gelen grup, yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekti. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 12:47
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    Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

    Bağcılar Kirazlı Meydanı’nda koronavirüse rağmen düğün eğlencesi yapıldı.

    Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı eğlence görüntüleri kameralara yansıdı.

    Bir araya gelen grup hem kendi hem başkalarının canını hiçe sayarak, yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi.

    ARA SOKAKLARA DAĞILDILAR

    Kuralları ihlal eden grup bir süre eğlenmelerinin ardından konvoy eşliğinde ara sokaklara dağılarak gözden kayboldu.

    Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi ViDEO

    Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi #1

    Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi #2

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