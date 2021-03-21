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Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

Bağcılar’da koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

Koronovirüs tedbirlerini unutarak bir araya gelen grup, yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekti. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.