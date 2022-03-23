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    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı

    Çaldıkları kredi kartıyla 2 bin 875 TL'lik market alışverişi yapan ve kiraladıkları araca yakıt alan M.A. ve A.A.C. yakalandı. M.A. serbest bırakılırken, A.A.C'nin sınır dışı edilmesine karar verildi.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:57
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    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı

    Bağcılar’da H.K. isimli bir şahıs, kaybolduğunu düşündüğü kredi kartından harcama yapılınca hırsızlık olayını fark etti.

    H.K.’nin ihbarı üzerine çalışmalar gerçekleştiren ekipler, H.K.'nin kredi kartının ceket cebinden çalındığı belirlendi.

    ARAÇ KİRALAYIP YAKIT ALDILAR

    Kredi kartı harcamalarının yapıldığı iş yeri ve akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.A. (21) ve yabancı uyruklu A.A.C. (21) isimli şüphelileri tespit etti.

    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı VİDEO

    Şüphelilerin, çaldıkları kredi kartıyla marketten 2 bin 875 TL'lik alışveriş yapıp, araç kiraladığı ve bu araca da yakıt aldığı belirlendi. M.A. ve A.A.C., önceki gün gözaltına alındı.

    Sorguları yapılan şüpheliler, 'Yankecilik' ve 'Banka Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı #1

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Şüphelilerden M.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu A.A.C. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı #2

    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı #3

    Bağcılar’da kredi kartı hırsızları, alışveriş yapınca yakalandı #4


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