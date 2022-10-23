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- Bağcılar'da markette yakalanan hırsız, çalışanı bıçakladı
Bağcılar'da markette yakalanan hırsız, çalışanı bıçakladı
- 23.10.2022 - 13:28
- Güncelleme : 23.10.2022 - 16:42
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde, kimliği belirsiz bir şahıs müşteri kılığında girdiği zincir markette reyonlardan çeşitli gıda malzemsi çaldı.
Çaldıklarını kıyafetinin içine saklayan şahıs, çıkış kapısına ilerlerken market çalışanı tarafından fark edildi.
Kasa çalışanı E.Z., şahsı uyararak olaya müdahale etti.
Cebinden bıçak çıkarıp kasiyeri yaraladı
Şüpheli şahıs ile çalışan arasındaki gerginliğin artması üzerine kavga çıktı.
Hırsız, market çalışanını cebinden çıkardığı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Bağcılar'da markette hırsız yakalanınca çalışanı bıçakladı ViDEO
Bıçaklı hırsız tutuklandı
Olaya tanıklık eden müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının emniyette kaydı bulunan H.V. adlı şahıs olduğunu belirledi. H.V., Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; emniyete götürülen şahsın buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca ‘iş yerinden hırsızlık ve yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.