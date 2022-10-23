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Bağcılar'da markette yakalanan hırsız, çalışanı bıçakladı

Bağcılar'da markette yakalanan hırsız, çalışanı bıçakladı

Bir zincir marketten gıda ürünü çalan hırsız, fark edilince kasiyeri bıçakladı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.