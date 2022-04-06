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    Bağcılar'da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü

    Trafikte giderken birbirlerine çarpan ve bitişik ilerleyen minibüs şoförleri kameraya yansırken, sürücülerin ne yapmaya çalıştığı anlaşılmadı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:46
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    Bağcılar'da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü

    İstanbul Bağcılar'da iki minibüs, trafikte ilginç bir hareket sergiledi.

    Trafikte ilerleyen minibüs, önündeki diğer minibüs ile araçlarını değdirdi.

    Zaman zaman birbirlerine çarparak ilerleyen minibüsler, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

    Kornayla tepki gösterdiler

    Görüntülerde tehlikeli yolculuk karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücülerin, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiği yer aldı.

    Bağcılar'da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü VİDEO

    Bağcılar da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü #1

    Bağcılar da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü #2

    Bağcılar da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü #3


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